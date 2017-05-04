17:51 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Состав канадской NP пополнится немцем "FATA" и шведом "pieliedie"

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На следующий день после открытия трансферного окна в Dota 2 канадская организация Team NP сообщила о включении в состав немецкого игрока Адриана "FATA-" Тринкса и шведа Йохана "pieliedie" Острема. Они заменят Авери "SVG" Сильвермана и Тибана "1437" Сиву, покинувших коллектив в начале апреля. "FATA-" вернется на профессиональную сцену после перерыва и займет роль игрока средней линии. "pieliedie" будет выступать на персонажах поддержки.

В прошлом сезоне Team NP победила в квалификации Северной Америки к The Boston Major. На самом LAN-турнире коллектив вошел в восьмерку сильнейших, однако не смог пробиться на The Kiev Major.

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