Состав Fnatic по Dota 2 пополнили два чемпиона "мэйджора"

Английская организация Fnatic укомплектовала состав по Dota 2 на предстоящий сезон. Двумя последними членами коллектива стали швед Йохан "pieliedie" Острем и канадец Джеки "EternalEnVy" Мао. Ранее они вместе выступали за американскую Cloud9. На последнем чемпионате мира – The International 2017 – команда заняла последнее место. Оба киберспортсмена становились чемпионами Major-трунира в Шанхае в составе Team Secret.

Ранее во Fnatic перешел швед Стив "Excalibur" Йе. От прошлого состава остались малайзиец Чонг "Ohaiyo" Синь Ху и филиппинец Джардел "DJ" Мампсути. На данный момент неизвестно, в каком регионе будет выступать команда. Прошлый состав английской организации состоял исключительно из игроков Юго-Восточной Азии.