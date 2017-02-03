19:44 3 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Соперником Virtus.pro в матче на вылет квалификации DAC 2017 стала LQ

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Team Spirit взяла верх над LQ в первом матче группы А квалификационного турнира Dota 2 Asia Championships 2017 в СНГ-регионе. Счет поединка – 2:0. Победившая команда поборется в финале верхней сетки за выход в плей-офф с Effect. Проигравший коллектив встретится в матче на вылет с Virtus.pro, которой присудили техническое поражение в первой игре из-за проблем с интернетом.

В соревновании принимают участие восемь команд, которые поделены на две группы. В плей-офф выходит по два коллектива. Победитель турнира квалифицируется на LAN-финал Dota 2 Asia Championships 2017.

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Материалы REN-TV

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