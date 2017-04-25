Соперником Virtus.pro в 1/8 финала The Kiev Major станет китайская IG.V

Организаторы The Kiev Major представили первые пары 1/8 финала. В этих матчах встретятся команды, занявшие две первые и последние строчки группового этапа. Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro и европейская Team Secret разделили первую строчку с тремя победами в трех встречах. Соперниками VP и "Сикрет" в первом раунде плей-офф станут китайская IG.V и бразильская SG e-Sports соответственно.

Заключительные встречи первого "мэйджора" в СНГ пройдут с 24 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.