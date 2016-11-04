17:52 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

SoNNeiKo заменит RAMZES666 в составе Virtus.Pro

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Акбар "SoNNeiKo" Бутаев заменит Романа "RAMZES666" Кушнарева на квалификациях к ESL One Genting, информирует пресс-служба "медведей". По сообщениям из команды, причиной отсутствия RAMZES666 стали проблемы с оформлением документов. Примечательно, что SoNNeiKo является действующим игроком Na'Vi, которая 7 ноября планирует объявить новый состав по DotA 2. Пока неизвестно, на какой именно позиции будет играть Бутаев, поскольку RAMZES666 и SoNNeiKo занимают в своих командах разные роли – Акбар играет на позиции саппорта, а Роман – на позиции кэрри.

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Aha

фигня какая-то...

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