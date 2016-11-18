20:05 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

SoNNeikO стал игроком Vega Squadron

Акбар "SoNNeikO" Бутаев. Фото Пресс-служба Na'Vi.
Акбар "SoNNeikO" Бутаев. Фото Пресс-служба Na'Vi.
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Акбар "SoNNeikO" Бутаев подписал контракт с Vega Squadron, сообщает официальный сайт организации. Экс-игрок Natus Vincere займет в команде позицию саппорта. Напомним, что ранее коллектив покинули два игрока – Артем "Fng" Баршак и Богдан "Iceberg" Василенко.

– Я рад, что я стал частью "акул" и буду стараться делать всё, чтобы достичь максимального результата, – подчеркнул SoNNeikO. – Надеюсь оправдать ожидания болельщиков и не подвести их.

– SoNNeikO – единственный игрок, на которого мы решились заменить Fng, – цитирует официальный сайт Vega Squadron менеджера команды Алексея Кондакова. – Акбара была бы рада видеть у себя любая организация, но он решил продолжить карьеру именно в составе Vega Squadron. Надеюсь, что с ним результаты нашей команды пойдут в гору. Что касается второго новичка, то работа по его подписанию продолжается, и мы анонсируем полный состав, как только уладим все контрактные вопросы.

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