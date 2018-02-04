SoNNeikO не ищет новую команду после ухода из Na’ Vi

Бывший игрок Natus Vincere Акбар "SoNNeikO" Бутаев подчеркнул, что в настоящее время не ищет новую команду. В своем сообщении в Твиттере киберспортсмен не уточнил, речь идет о паузе, или он уже знает место продолжения карьеры. Действующее соглашение россиянина с "Рожденными побеждать" рассчитано до 28 февраля.

Ранее главный исполнительный директор Na’ Vi Евгений Золотарев отметил, что решение об уходе SoNNeikO из состава по Dota 2 далось нелегко. Кто заменит игрока, станет известно 5 февраля. В числе возможных претендентов на его место называют серба Никола "LeBron" Поповича, который уже выступал за Na’ Vi, тренера Virtus.pro Ивана "ArtStyle" Антонова, а также не исключается вариант с выступлением Александра "XBOCT" Дашкевича в качестве играющего тренера.

Напомним, ранее "Рожденные побеждать" обменяли Владимира "RodjER" Никогосяна на Илью "Lil" Ильюка из Virtus.pro.