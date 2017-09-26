"SoNNeikO" даст интервью, только когда Na’ Vi завоюет титул

Игрок Natus Vincere Акбар "SoNNeikO" Бутаев отказался комментировать последние результаты команды во время буткемпа, о котором пресс-служба организации сделала сюжет. Киберспортсмен подчеркнул, что готов дать интервью только после первой победы на турнире.

Напомним, что после The International 2017 состав "рожденных побеждать" пополнили Владислав "Crystallize" Кристанек и Владимир "RodjeR" Никогосян.

Состав Na’Vi: Даниил "Dendi" Ишутин, Виктор "GeneRal" Нигрини, Владислав "Crystallize" Кристанек (все – Украина), Акбар "SoNNeikO" Бутаев, Владимир "RodjER" Никогосян (оба – Россия).