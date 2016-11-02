СНГ получило свой регион на отборочных к Major-турнирам и The International

Valve внесла изменения в формат квалификаций к весеннему Major-турниру и The International 2017, сообщает официальный сайт организации. Отныне отборочные будут проходить не в четырех регионах, а в шести. Таким образом, были разделены американский и европейский регионы – первый на Северную и Южную Америку, а в Европе отделили СНГ. Количество квот на тот или иной регион пока не сообщается. Напомним, что на предстоящем турнире в Бостоне СНГ-DotA будет представлена только одной командой – Virtus.Pro. Следующий Major-турнир пройдет 20 - 23 апреля 2017 года. The International намечен на первую половину августа 2017 года.