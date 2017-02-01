Следующий турнир по Dota 2 от ESL пройдет в Гамбурге

Киберспортивная организация ESL анонсировала на своем сайте следующий турнир по Dota 2, который пройдет в октябре текущего года. Местом проведения выбрана арена "Барклайкард" в немецком Гамбурге. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов. В финальной части чемпионата примут участие восемь коллективов.

Последний турнир от ESL прошел в начале года в малайзийском Гентинге. Победителем стала американская Digital Chaos, за которую выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок. Российская Virtus.Pro остановилась на стадии полуфинала.