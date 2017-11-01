Следующий "майнор" от MDL пройдет в Макао

Ближайшие турнир по Dota 2 категории "майнор" от Mars Dota 2 League пройдет в Макао с 8 по 10 декабря, сообщает пресс-служба организатора. В соревновании примут участие восемь команд. Прямые приглашения получат два коллектива. Формат чемпионата будет объявлен позже.

Призовой фонд турнира от MDL составит 300 тысяч долларов. Кроме того, участники разыграют 300 очков Dota 2 Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Действующим чемпионов является LGD Gaming.