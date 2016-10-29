SingSing завершил киберспортивную карьеру

Голландец Вейсинг “SingSing” Юань в интервью порталу dotablast.com заявил о том, что собирается завершить профессиональную киберспортивную карьеру после неудачного выступления его команды Kaipi на квалификация к турниру The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. Вейсинг выступает на профессиональной сцене с 2011 года. Его лучшим достижением является 4-6 место на The International 2014 в составе команды Cloud9, откуда он был уволен сразу после турнира. К своим 25 годам SingSing заработал около 200 тысяч долларов призовых.