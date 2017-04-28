Сингапурская Faceless вышла в четвертьфинал The Kiev Major

Сингапурская пятерка Team Faceless переиграла филиппинскую TNC Pro Team в 1/8 финала The Kiev Major, который проходит в эти дни в Киеве. Счет встречи – 2:1. Отметим, что эти команды заняли первые две строчки квалификации в Южной Азии. На чемпионате используется формат single elimination, при котором участник вылетает после первого поражения в плей-офф. В следующем раунде Faceless предстоит встретиться с победителем противостояния китайской Team Random и европейской OG.

Все встречи стадии игр на выбывание пройдут на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/8 финала

Team Faceless (Сингапур) – TNC Pro Team (Филиппины) – 2:1