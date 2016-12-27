Шведская The Alliance сохранит состав до The Kiev Major

Шведский коллектив The Alliance не будет вносить изменений в состав команды по Dota 2 до The Kiev Major, который пройдет в апреле следующего года в Киеве. Сообщение появилось на странице организации в социальной сети. На данный момент The Alliance готовится к турниру с призовым фондом 4,7 миллиона долларов – World Electronic Sports Games – который состоится в китайском городе Чанчжоу с 12 по 15 января 2017 года. Коллектив получил право на участие в данном соревновании, так как все пять членов команды имеют одно гражданство. Последним успехом "альянса" является победа на WellPlay Season 6 на прошлых выходных.

Locked and loaded. The Alliance Dota-squad is ready for the upcoming season! pic.twitter.com/kw0PJbhXyH – Alliance (@theAllianceGG) 26 декабря 2016 г.