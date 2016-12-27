00:20 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Шведская The Alliance сохранит состав до The Kiev Major

0
0
0

Шведский коллектив The Alliance не будет вносить изменений в состав команды по Dota 2 до The Kiev Major, который пройдет в апреле следующего года в Киеве. Сообщение появилось на странице организации в социальной сети. На данный момент The Alliance готовится к турниру с призовым фондом 4,7 миллиона долларов – World Electronic Sports Games – который состоится в китайском городе Чанчжоу с 12 по 15 января 2017 года. Коллектив получил право на участие в данном соревновании, так как все пять членов команды имеют одно гражданство. Последним успехом "альянса" является победа на WellPlay Season 6 на прошлых выходных.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ