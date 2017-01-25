Шведская Ninjas in Pyjamas вернулась в Dota 2 с новым составом

Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas сообщила на своем сайте о подписании контракта с составом по Dota 2, костяк которой ранее выступал под тегом Escape Gaming от Европейского Союза. Пятерка распалась сразу после The International 2016, где Escape заняла последнюю строчку. Текущий состав выглядит следующим образом: Троелс "SyndereN" Нильсен (Дания), Макс "qojqva" Брокер (Германия), Адриан "Era" Крези (Швеция), Калле "Trixi" Сааринен (Финляндия) и Кай "H4nn1" Ханбукерс (Германия).

NiP также представлена в дисциплинах Overwatch и Counter Strike: Global Offensive. В последней шведская пятерка занимает пятую строчку рейтинга команд HLTV. Ранее Ninjas in Pyjamas уже собирала состав по Dota 2, который был распущен из-за неудачных вступлений.