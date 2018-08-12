Шведская Alliance стала победителем Rivalry.gg Rumble

Alliance одержала победу над Elements Pro Gaming в финальном матче плей-офф Rivalry Rumble, не оставив сопернику шансов – 3:0. Шведская команда заработала шесть тысяч долларов. Уступивший финалист получил 2,5 тысячи. Соревнование проходило онлайн.

Российские представители – Double Dimension и Team Empire – заняли третье и четвертое места соотвественно. "Империя" выступала тестовым составом: Айбек "Naive-" Токаев (Казахстан), Ярослав "Miposhka" Найдёнов, Владимир "Chappie" Кузьменко, Федор "velheor" Русихин, Родион "MYSmoon" Фомкин (все – Россия).

В соревновании изначально принимали участие восемь команд из Европы и СНГ. Общий призовой фонд составлял 10 тысяч долларов.