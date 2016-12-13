Шведская Alliance победила сербскую EPG в рамках Dota Pit

Шведский коллектив The Alliance, представители которого вчера заявили об отделении команды от головной компании Twitch, победил со счетом 2:1 пятерку из Сербии EPG. Встреча прошла в рамках европейских квалификаций к пятому сезону Dota Pit League. В следующем раунде отборов Alliance встретится с победителем противостояния польской Alternate и действующего чемпиона major-турнира OG, выступающего под флагом Европейского Союза. LAN-финал турнира пройдет в хорватском городе Сплит в начале следующего года. Призовой фонд соревнований составляет 125 тысяч долларов.