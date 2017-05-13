Швед "zai" заменит "Solo" в Virtus.pro только в матче с Team Spirit

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил в интервью Cybersport.ru, почему Алексей "Solo" Березин пропустит матчи 13 мая с Team Spirit в рамках Кубка России по киберспорту. Его заменит шведский киберспортсмен Людвиг "zai" Уолберг.

– В пятницу стало известно, что zai сыграет матчи вместо Solo. Что случилось с ним? Почему именно zai?

– Не секрет, что после Киева у ребят перерыв до квалификаций на DreamLeague, когда они могут спокойно отдохнуть и провести время с близкими. С начала февраля они практически все время были на буткемпе, не считая небольшого периода сразу после квалификаций на "мейджор". Они очень много играли и тренировались, у них позитивное творческое опустошение. Леша – один из тех, кто улетел в отпуск, и его возвращение придется на матч против Team Spirit. Мы знали заранее и понимали, что правила разрешают стендина. Не хотели играть ни с кем из СНГ, так что Илья ["Lil" Ильюк] и Роман ["RAMZES666" Кушнарев] договорились с Людвигом, и это будет интересная история.

– Пинг не помешает zai?

– Он в Европе, поэтому нет.

– Это замена на один раз? Когда вернется Solo?

– 14 мая. Уже выступит в следующих поединках.