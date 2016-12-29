Швед "Limmp" стал 12-м игроком в мире, преодолевшим отметку в 9000 MMR

Швед Линус "Limmp" Бломдин из команды The Alliance преодолел рубеж в 9 тысяч очков рейтинга в Dota 2 (MMR). Об этом киберспортсмен сообщил на своей странице в твиттере. Он стал 12-м игроком в мире, достигшим этой отметки. В их числе есть три представителя СНГ – россияне Роман "RAZMZES666" Кушнарев и Акбар "SoNNeiKo" Бутаев, а также украинец Илья "ALOHADANCE" Коробкин из команды F.R.I.E.N.D.S. Наибольшее представительство в числе лучших имеет Китай – четыре спортсмена из Поднебесной покорили эту отметку в период с 31 августа по 10 сентября. Самым первым "членом клуба" стал иорданец Амер "Miracle-" аль-Баркави, добившийся этого резульатата в мае этого года.