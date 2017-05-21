Швед "EGM" покинул The Alliance

Шведская организация The Alliance расторгла соглашение с Джерри "EGM" Лундквистом, сообщает официальный сайт команды. Причиной послужило отсутствие сыгранности. Примечательно, что киберспортсмен является и соучредителем проекта, поэтому он останется частью The Alliance. Где "EGM" продолжит игровую карьеру – неизвестно. "Альянс" объявит окончательный состав 24 мая. На сегодняшний день он выглядит следующим образом: Джонатан "Loda" Берг, Симон "Handsken" Хааг, Линус "Limmp" Бломдин, Йонас "jonassomfan" Линдхольм (все – Швеция).