21:23 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля: "Играть на других ролях, кроме саппорта, мне не позволяет возраст"

0
0
0

Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля подчеркнул, что остался доволен итогами трансферного окна в DotA 2. По словам киберспортсмена, он вынужден играть на роли саппорта из-за своего возраста. 

- Играть саппортом мне пришлось, - цитирует пресс-служба Vega Squadron CeMaTheSlayeR. - На других ролях мне не позволит возраст. DotA пока не надоела. Vega, VP, Empire и Na'Vi после решаффлов оказались с хорошими составами, для СНГ все складывается хорошо. Рад, что нам удалось сплотиться. Во многом этому поспособствовал психолог коллектива.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ