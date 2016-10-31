Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля: "Играть на других ролях, кроме саппорта, мне не позволяет возраст"

Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля подчеркнул, что остался доволен итогами трансферного окна в DotA 2. По словам киберспортсмена, он вынужден играть на роли саппорта из-за своего возраста.

- Играть саппортом мне пришлось, - цитирует пресс-служба Vega Squadron CeMaTheSlayeR. - На других ролях мне не позволит возраст. DotA пока не надоела. Vega, VP, Empire и Na'Vi после решаффлов оказались с хорошими составами, для СНГ все складывается хорошо. Рад, что нам удалось сплотиться. Во многом этому поспособствовал психолог коллектива.