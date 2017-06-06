Саахил "UNiVeRsE" Арора: "В гранд-финале EPICENTER: Moscow хотелось бы сыграть с Virtus.pro"

Оффлейнер Evil Geniuses Саахил "UNiVeRsE" Арора подчеркнул в интервью пресс-службе турнира EPICENTER: Moscow, что команда ставит перед собой самые высокие цели на московском соревновании. Киберспортсмен отметил, что в гранд-финале хотел бы встретиться с Virtus.pro.

– Мы рассчитываем показать высокий результат и, возможно, даже победить. В общем, этого мы ожидаем от себя на каждом турнире. Мы только что победили в Маниле, так что настрой у нас боевой.

– Представим, что вы уже в гранд-финале "Эпицентра". Кого бы хотели видеть соперником?

– Мы уже давно не играли против Virtus.pro. Было бы здорово сразиться с ними. Когда люди играют агрессивно, это всегда интересно. Было бы круто.

– А как же OG?

– Да, мы с ними играли уже не раз. У нас богатая история встреч, не спорю. Да, было бы неплохо сыграть с ними, но я бы лучше сразился с кем-нибудь другим.