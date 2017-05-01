Русскоязычную трансляцию финала The Kiev Major смотрели с 400 тысяч устройств

Финал The Kiev Major поставил рекорд по количеству единовременных зрителей на русскоязычных каналах сервиса Twitch. Трансляция пятой и решающей карты турнира была запущена на 397-ми тысячах устройств. Точные данные об общем количестве зрителей будут опубликованы позже.

Заключительный поединок прошел 30 апреля на сцене национального дворца искусств "Украина". OG из Европейского Союза переиграла российскую Virtus.pro со счетом 3:2. Победитель и финалист заработали миллион и 500 тысяч долларов соответсвенно. Общий призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составил 3 миллиона долларов.