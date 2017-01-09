Румын "b0ne7" и израильтянин "TheCoon" вернулись в Kaipi

Румынский киберспортсмен Питтнер "bOne7" Арманд и израильтянин Нета "TheCoon" Шапира вернулись в основной состав европейского коллектива Kaipi, который покинули в октябре прошлого года после роспуска команды. Ранее игроки выступали за российскую Prodota Gaming. Главным успехом киберспортсменов в PD является четвертое место на World Cyber Arena 2016.

В новую пятерку Kaipi также вошли румын Туртой "Ar1sE" Йонуц, босниец Милан "MiLAN" Козомара и грек Тасос "Focus" Михаилидис. Напомним, что зимнее трансферное окно в Dota 2 перед киевским major-турниром закрылось 9 января.