15:47 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Руководство Team Empire опровергло информацию об уходе Сергея "God" Брагина

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Руководитель киберспортивной организации Team Empire Александр "StrangeR" Соломонов опроверг информацию о том, что Сергей "God" Брагин уходит из коллектива. По словам Соломонова, тот факт, что God не принимает участия в матчах "Империи" из-за решаффла не означает, что игрок покинул организацию. Других комментариев по этому вопросу со стороны менеджмента пока не последовало.

- Для СМИ. Мы вчера написали – Год не играет из-за решафла, и мы сообщим, когда ясность наступит по нему, – написал в своем твиттере Соломонов. – Но, это не значит, что он ушел.

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