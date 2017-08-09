Ростислав "fn" Лозовой: "Игроки Evil Geniuses были моими идолами"

Игрок Team Empire Ростислав "fn" Лозовой после матча 2-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 c Evil Geniuses (2:0) подчеркнул, что испытывает необъяснимые чувства. Он отметил, что раньше являлся болельщиком побежденной EG. "Империя" прошла в следующий этап, где встретится с победителем пары Team Liquid. Проигравшая команда завершила выступление на турнире.

Стадия плей-офф седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 превысил 24 миллиона долларов.

– Для меня большая честь выиграть у той команды, за которую долго болел, – у тех людей, которые были моими идолами, – подчеркнул "fn". – Очень приятно, здорово. Необъяснимые чувства.

– Каково было играть против такой поддержки?

– Честно говоря, на меня это никак не влияет. Важно то, что происходит в кабинке.