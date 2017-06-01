Российской "Веге" осталась одна победа для выхода на Galaxy Battles от Европы

Российская Vega Squadron переиграла соотечественников из Gambit в шестом туре квалификации европейского региона к турниру Galaxy Battles. На данный момент "Акулы" делят первую строчку отборочного этапа с греческой пятеркой Mousesports, однако имеют одну игру в запасе. В последнем туре Vega встретится с европейской Prodota Gaming.

Заключительный этап Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Спортивном центре Шэньчжэньского залива. Арена вмещает 20 тысяч зрителей. Ранее прямые инвайты на соревнования получили китайские Newbee и IG.V, европейская Thunderbirds, а также филиппинская TNC.

Оставшиеся четыре участника определятся по итогам квалификаций в Китае, Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Индии. Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.