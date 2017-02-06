Российские Team Empire и Effect вышли в плей-офф квалификации DAC 2017

Российские коллективы Team Empire и Effect заняли первое место квартетов B и А соответственно в рамках группового этапа квалификаций СНГ-региона к турниру Dota 2 Asia Championships 2017. Во втором туре отборов Empire переиграла соотечественников Vega Squadron, а Effect оказалась сильнее Team Spirit.

Эти победы вывели российские команды в плей-фф отоборочного этапа. Там четыре сильнейших пятерки СНГ-региона разыграют единственную путевку в Шанхай, где в конце марта пройдет заключительный этап чемпионата. Прямых приглашений на турнир удостоились китайские Newbee и Wings, американская Evil Geniuses, а также европейская OG.