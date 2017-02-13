Российские Team Empire и Effect встретятся в финале квалификации к DAC 2017

Российский коллектив Effect переиграл со счетом 2:0 соотечественников Team Spirit в финале нижней сетки квалификации СНГ-региона к турниру Dota 2 Asia Championship 2017. В гранд-финале отборов Effect предстоит встретиться с Team Empire и разыграть путевку в Шанхай на LAN-финал чемпионата, призовой фонд которого составляет 500 тысяч долларов. Стоит отметить, что команды уже встречались в финале верхней сетки, где победу со счетом 2:0 одержала "Империя".

Финальная стадия DAC 2017 пройдет в конце марта текущего года. В ней примут участие приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Америке, Китае и СНГ.