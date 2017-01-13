Российские и украинские команды покинули WESG.

Российские коллективы Fantastic Five и Comanche, а также украинские команды Team Ukraine и Team X-BET не смогли пройти в стадию плей-офф турнира World Electronic Sports Games, призовой фонд которого в дисциплине Dota 2 составляет 1,5 миллиона долларов. 24 команды были поделены на 4 группы. Три сильнейших коллектива каждой группы прошли в стадию игр на выбывание, а победители секстетов начнут свое выступление в плей-офф с полуфинала. Чемпион соревнований определится 15 января в китайском Чанчжоу. Team Ukraine и Comanche заняли 4-ю и 5-ю строчку в группе D, набрав 6 и 3 очка соответственно. Fantastic Five и Team X-BET добились аналогичного результата в секстете B.