Российская Virtus.Pro вышла в плей-офф ESL One Genting 2017 с призовым фондом 250 тысяч долларов

Российская Virtus.Pro нанесла поражение канадской Team NP в матче за выход в плей-офф ESL One Genting 2017. Российско-украинская пятерка заняла второе место в группе А и продолжит выступление в стадии на вылет. Напомним, на первом месте в группе финишировала китайская Newbee.

Соперником Virtus.Pro в полуфинале будет североамериканская Digital Chaos, за которую выступает украинец Роман "Resolut1on" Фоминок.

В соревновании принимали участие восемь команд, разбитые на две группы. В плей-офф проходят по два коллектива. Призовой фонд турнира, который продлится до 8 января, составляет 250 тысяч долларов.

Малайзия

ESL One Genting 2017

Групповой турнир

Группа А

Нижняя сетка

Второй раунд

Virtus.Pro (Россия) – Team NP (Канада) – 2:0

Virtus.Pro: Павел "9pasha" Хвастунов (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко (Украина), Роман "RAMZES666" Кушнарев (Россия), Илья "Lil" Ильюк (Украина), Алексей "Solo" Березин (Россия).

Team NP: Авери "SVG" Сильверман (США), Кертис "Aui_2000" Линг (Канада), Ариф "MSS" Анвар (США), Сиватибан "1437" Сиванатапиллаи, Джеки "EternaLEnVy" Мао (оба – Канада).