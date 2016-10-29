Российская Virtus.pro выбила Team Secret из The Boston Major

Team Secret после поражения со счетом 0:2 от российской Virtus.pro в полуфинале нижней сетки плей-офф европейских квалификаций к The Boston Major 2016 потеряла все шансы на выход в LAN-финал турнира, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов.

Стоит отметить, что капитан команды Team Secret – эстонец Клемент "Puppey" Иванов – первый раз в киберспортивной карьере остался за бортом major-турнира. В состав "секретных" входят три представителя южно-азиатского региона, несмотря на это, коллектив проходил квалификацию в европейском регионе.