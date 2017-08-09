Российская Virtus.pro впервые пробилась в полуфинал чемпионата мира

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл китайскую LGD в последнем четвертьфинале чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Счет встречи – 2:0. В следующем раунде "Медведи" встретятся с LGD.FY, которая оказалась сильнее филиппинской TNC в первом четвертьфинале игрового дня. Напомним, Virtus.pro осталась единственной командой в верхней сетке, не представляющей Китай. Ранее коллективы из России не доходили до 1/2 финала турниров категории International.

Проигравшая команда продолжит выступление в нижней сетке, где сегодня российская Team Empire поборется с американской Evil Geniuses в матче за выживание. Стадия плей-офф седьмого чемпионата мира проход в "Ки-арена" в Сиэтле, вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 составляет 24 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф (Верхняя сетка)

Четвертьфинал

Virtus.pro (Россия) – LGD (Китай) – 2:0

Virtus.pro: No[o]ne – Владимир Миненко (Украина), Solo – Алексей Березин, RAMZES666 – Роман Кушнарёв (оба– Россия), Lil – Илья Ильюк (Украина), 9pasha – Павел Хвастунов (Россия);

LGD Gaming: Ame – Ван Чуньюй, Maybe – Яо Лу, Victoria – Чэнь Гуаньхун, ELeVeN – Жэнь Янвэй, Yao – Яо Чжэнчжэн (все – Китай);