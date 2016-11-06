Российская Virtus.pro – победитель европейских отборов ESL One

Российская Virtus.pro в финале европейских квалификаций к турниру ESL One Genting со счетом 3:2 переиграла OG и завоевала путевку на LAN-финал турнира, который пройдет в малазийском Гентинге в начале 2017 года. Всего в соревнованиях под эгидой ESL примут участие восемь команд.

Три приглашенных коллектива встретятся с победителями квалификаций пяти регионов. Прямых приглашений на турнир удостоились две лучшие команды The International 2017: китайская Wings и американская Digital Chaos. А также один из сильнейших коллективов Южной Азии fnatic, для которого этот турнир станет домашним.