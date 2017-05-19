Российская Vega упала в нижнюю сетку SL i-League в Шанхае

Состав по Dota 2 российской организации Vega Squadron уступил европейской Team Liquid во втором туре группового этапа SL i-League, который проходит в эти дни в Шанхае. Счет встречи – 2:0. Ранее "Вега" с аналогичным счетом переиграла китайскую Newbee в первом туре. За попадание в плей-офф пятерка из СНГ поборется с победителем противостояния Newbee и сингапурской Faceless в нижней сетке.

Отметим, что для Vega это первый LAN-турнир после зимнего трансферного окна. Триумфатор первенства с призовым фондом 100 тысяч долларов определится 21 мая.

Шанхай (Китай)

SL i-League

Групповой турнир

2-й тур

Vega Squadron (Россия) – Team Liquid (Европа) – 0:2