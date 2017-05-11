Российская Vega Squadron уступила шведской The Alliance в отборе The Summit 7

Российская Vega Squadron уступила шведской The Alliance в матче 2-го тура группового турнира закрытых отборочных The Summit 7 в европейском регионе со счетом 1:2. Победившая команда гарантировала себе выход в плей-офф. Вторую путевку разыграют Vega Squadron и украинская Natus Vincere.

Победитель закрытой квалификации получит путевку на LAN-финал турнира, который пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 18 июня. В нем примут участие восемь команд. Прямые приглашения уже получили Virtus.pro, Team Secret и Team VG.J, а Clutch Gamers пробилась через отборочные. Призовой фонд The Summit 7 составит 100 тысяч долларов.

The Summit 7

Закрытые отборочные

Европа

Групповой турнир

2-й тур

Группа В

Vega Squadron (Россия) – The Alliance (Швеция) – 1:2