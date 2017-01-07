Российская Vega Squadron подписала "Ditya Ra"

Россиянин Дмитрий "Ditya Ra" Миненков официально стал игроком Vega Squadron по Dota 2, сообщает официальный сайт организации. Киберспортсмен тренировался с командой на протяжении последних недель, а также выступал в качестве стенд-ина на турнире Royal Arena #2, который завершился победой российской команды.

Таким образом, состав Vega Squadron выглядит следующим образом: Дмитрий "Ditya Ra" Миненков, Сергей "God" Брагин (оба – Россия), Андрей "Mag" Чипенко, Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля (оба – Украина), Акбар "SoNNeikO" Бутаев (Россия).

– После того как нашу команду покинул Fn, все игроки совместно с менеджментом размышляли над кандидатурой кэрри, и рассматривали два варианта: известных свободных агентов и новых игроков из ладдера, – подчеркнул капитан Vega Squadron "CeMaTheSlayeR". – По второму варианту мы не смогли найти человека, которого бы одобрила бы вся команда, а из уже известных игроков по характеру и скилу нам подходил только "Ditya Ra". Причем, зная все слухи, уточню, что "SoNNeikO" ни в коем случае не пропушивал его кандидатуру. Когда мы перечисляли всех кандидатов, то его как один из вариантов называл каждый из наших игроков, потому что у всех от него были сугубо положительные впечатления. Поскольку какого-то единого мнения по поводу других вариантов не было, то мы решили начать с него, чтобы не терять время.

Уже после первых дней тренировок ощущалось, что наша игра по сравнению с прошлым составом стала более стабильной. Чувствовалось, что Дима старается работать именно на команду и пытается понять, что от него хотят тиммейты. С самого начала нас всех всё устраивало, но у нас было время попробовать поиграть подольше, в том числе в официальных матчах, потому что до закрытия трансферного окна еще было время. Если бы появились какие-то проблемы, то мы бы не приняли решение, что хотим играть этим составом, но мы остановились на таком варианте.