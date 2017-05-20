Российская Vega покинула SL i-League в Шанхае

Состав по Dota 2 российской организации Vega Squadron уступил китайской Newbee в матче за выход в плей-офф турнира SL i-League, который проходит в эти дни в Шанхае. Счет встречи – 2:0. Стоит отметить, что эти команды уже встречались в первом туре, где победу с аналогичным счетом праздновал коллектив из СНГ. "Вега" покинула турнир, а "Ньюби" предстоит встреча с филиппинской TNC в полуфинале. Последняя оказалась сильнейшей в квартете А.

Второй финалист чемпионата определится в противостоянии китайской Invictus Gaming и европейской Team Liquid. Триумфатор первенства с призовым фондом 100 тысяч долларов определится 21 мая.

Шанхай (Китай)

SL i-League

Групповой турнир

2-й тур

Vega Squadron (Россия) – Newbee (Китай) – 0:2