Российская Vega поборется с Newbee за выход в плей-офф SL i-League

Китайская Newbee переиграла сингапурскую Faceless во втором туре группового этапа SL i-League, который проходит в эти дни в Шанхае. Счет встречи – 2:1. Благодаря этой победе Newbee сохранила шансы на попадание плей-офф. В решающем матче коллектив из "Поднебесной" встретится с российской Vega Squadron. Команды уже встречались в первом раунде группового этапа, где сильнее оказалась пятерка из СНГ.

Faceless и VG.J первыми покинули турнир, уступив в двух матчах подряд. Триумфатор первенства с призовым фондом 100 тысяч долларов определится 21 мая.

Шанхай (Китай)

SL i-League

Групповой турнир

2-й тур

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Faceless (Сингапур) – Newbee (Китай) – 1:2