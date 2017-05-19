Российская Vega начала SL в Шанхае с победы над китайской Newbee

Состав по Dota 2 российской организации Vega Squadron переиграл китайскую Newbee в первом туре группового этапа SL i-League, который проходит в эти дни в Шанхае. Счет встречи – 2:0. Стоит отметить, что это первый LAN-турнир для "Веги" после зимнего трансферного окна. В матче за первое место группы B СНГ-коллектив встретится с европейской Team Liquid, ранее переигравшей сингапурскую Faceless.
Победитель чемпионата с призовым фондом 100 тысяч долларов определится 21 мая.
Шанхай (Китай)
SL i-League
Групповой турнир
1-й тур
Vega Squadron (Россия) – Newbee (Китай) – 2:0