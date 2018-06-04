Российская Team Spirit заняла последнее место на "супермэйджоре"

Российская Team Spirit уступила американской Evil Geniuses в первом раунде плей-офф нижней сетки China Dota2 Supermajor. Счет по картам – 1:2. После этого поражения "Драконы" покинули чемпионат, заняв последнее место. На групповом этапе Team Spirit заняла третье место квартета А. СНГ-пятерка переиграла украинскую Na`Vi и дважды уступила китайской Newbee.

"Супермэйджор" проходит со 2 по 10 июня в Шанхае. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. Кроме того, участники разыграют 2250 очков DPC, необходимых для попадания на предстоящий чемпионат мира.

Шанхай (Китай)

China Dota2 Supermajor

Плей-офф

Нижняя сетка

Первый раунд

Team Spirit (Россия) – Evil Geniuses (США) – 1:2