Российская Team Spirit уступила польской Team Singularity в квалификации EPICENTER: Moscow

Состав российской организации Team Spirit по Dota 2 уступил в матче 1-го раунда верхней сетки квалификации EPICENTER: Moscow для СНГ и Европы польской Team Singularity со счетом 0:2. Соперник победившей команды по следующему раунду определится в матче Team Empire – Team Secret. Team Spirit продолжит выступление в нижней сетке.

LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в столичном комплексе "ВТБ Ледовый дворец". В нем примут участие 10 команд. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

EPICENTER: Moscow

Отборочный турнир

СНГ и Европа

Плей-офф

Верхняя сетка

1-й раунд

Team Spirit (Россия) – Team Singularity (Польша) – 0:2