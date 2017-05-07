19:02 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Российская Team Spirit не будет менять состав по Dota 2

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Российская киберспортивная организация Team Spirit сохранит состав по Dota 2 в ближайшее трансферное окно. Через неделю киберспортсмены соберутся на тренировочной базе. В составе входят Артем "Fng" Баршак (Белоруссия), Александр "DkPhobos" Кучеря, Богдан "Iceberg" Василенко (Украина), Иван "VANSKOR" Скороход, Станислав "633" Глушан (Россия).

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