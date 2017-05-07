Российская Team Spirit не будет менять состав по Dota 2

Российская киберспортивная организация Team Spirit сохранит состав по Dota 2 в ближайшее трансферное окно. Через неделю киберспортсмены соберутся на тренировочной базе. В составе входят Артем "Fng" Баршак (Белоруссия), Александр "DkPhobos" Кучеря, Богдан "Iceberg" Василенко (Украина), Иван "VANSKOR" Скороход, Станислав "633" Глушан (Россия).
@AdekvatTV Изменений в составе в это трансферное окно не будет. Зато уже через неделю будет буткемп, где мы планируем пересмотреть подход к тренировкам– Team Spirit (@Team__Spirit) 7 мая 2017 г.