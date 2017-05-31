Российская Team Empire завоевала путевку на The Summit в Лос-Анджелесе

Российский коллектив Team Empire переиграл соотечественников Vega Squadron в финале турнира "Лутбет", победитель которого заработал путевку на LAN-финал турнира The Summit 7. Счет встречи – 3:2. Коллективы уже встречались в рамках квалификации. Их первый матч закончился в пользу "Империи" со счетом 2:1.

Всего в заключительном этапе отборов приняли участие восемь европейских команд, среди которых шведские The Alliance и NiP, а также греческая mousesports. Team Empire стала третьим представителем СНГ на LAN-финале турнира, который пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе.

Ранее российская Virtus.pro получила прямое приглашение, а украинская Natus Vincere оказалась сильнейшей в первом этапе европейской квалификаций. Призовой фонд чемпионата составит 100 тысяч долларов.