Российская Team Empire заняла третье место на Royal Arena

Российский коллектив Team Empire переиграл со счетом 2:0 шведскую The Alliance в матче за третье место второго сезона online-турнире Royal Arena, призовой фонд которого составляет 5 тысяч долларов. Стоит отметить, что "империя" выступала в этой встрече с заменой. На герое поддержки вместо Ярослава "Miposhka" Найденова выступил украинский киберспортсмен Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко. Empire уже обыгрывала шведский коллектив в первом раунде плей-офф с аналогичным счетом.

Online-турнир

Royal Arena

Матч за третье место

Team Empire - Alliance – 2:0

Team Empire: Ярослав "Miposhka" Найдёнов, Андрей "Ghostik" Кадык, Ринат "KingR" Абдуллин, Ростислав "fn" Лозовой, Владимир "Chappie" Кузьменко.

The Alliance: Джонатан "Loda" Берг, Джерри "EGM" Лундквист, Симон "Handsken" Хааг, Йонас "jonassomfan" Линдхольм, Линус "Limmp" Бломдин