Российская Team Empire вышла во второй раунд плей-офф The International 2017

Team Empire нанесла поражение Cloud9 в матче 1-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017. Встреча проходила до одной победы. "Империя" прошла в следующую стадию, где встретится с Evil Geniuses. Уступившая команда завершила выступление на турнире.

Игры принимает "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч зрителей. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для киберспорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Нижняя сетка

1-й раунд

Team Empire – Cloud9 – 1:0

Team Empire: RodjER – Владимир Никогосян (Россия), Ghostik – Андрей Кадык (Украина), Miposhka – Ярослав Найдёнов (Россия), fn – Ростислав Лозовой, Resolut1on – Роман Фоминок (оба – Украина)

Cloud9: Aui_2000 – Кёртис Линг (Канада), MSS – Ариф Анвар (Малайзия), FATA– – Адриан Тринкс (Германия), pieliedie – Йохан Острем (Швеция), EternaLEnVy – Джеки Мао (Канада)