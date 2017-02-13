Российская Team Empire вышла в гранд-финал квалификации на DAC 2017

Российский коллектив Team Empire переиграл со счетом 2:0 соотечественников Effect в рамках финального матча верхней сетки квалификации на Dota 2 Asia Championships 2017, LAN-финал которого пройдет в Шанхае в конце февраля. В гранд-финале отборочного этапа СНГ-региона "Империя" встретится с победителем нижней сетки. За право побороться за путевку на LAN-финал поспорят российские Team Spirit и Effect.

Помимо победителя СНГ-квалифкации на заключительный этап турнира попадут приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Америке, Китае.