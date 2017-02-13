01:18 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Российская Team Empire вышла в гранд-финал квалификации на DAC 2017

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Российский коллектив Team Empire переиграл со счетом 2:0 соотечественников Effect в рамках финального матча верхней сетки квалификации на Dota 2 Asia Championships 2017, LAN-финал которого пройдет в Шанхае в конце февраля. В гранд-финале отборочного этапа СНГ-региона "Империя" встретится с победителем нижней сетки. За право побороться за путевку на LAN-финал поспорят российские Team Spirit и Effect.

Помимо победителя СНГ-квалифкации на заключительный этап турнира попадут приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Америке, Китае.

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Материалы REN-TV

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