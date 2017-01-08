21:46 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Российская Team Empire утвердила новый состав по Dota 2

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Российская киберспортивная организация Team Empire анонсировала на своем сайте новый состав команды по дисциплине Dota 2. К Андрею "Ghostik" Кадыку, Ярославу "Miposhka" Найдёнову и Ринату "KingR" Абдуллину присоединились российский игрок первой позиции Владимир "Chappie" Кузьменко и украинец Ростислав "fn" Лозовой, выступающий на средней линии.

Стоит отметить, что двое последних уже выступали за "империю" в качестве игроков замены на последних турнирах WellPlay и Royal Arena. Зимнее трансферное окно перед The Kiev Major закрывается 9 января. После этого команды, сделавшие замены в своем составе, потеряют возможность получить приглашение на турниры от разработчика игры Valve.

 

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