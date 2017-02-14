Российская Team Empire пробилась на DAC с призовым фондом 500 тысяч долларов

Российский коллектив Team Empire переиграл со счетом 2:0 соотечественников Effect в гранд-финале квалификации в СНГ-регионе к Dota 2 Asia Championship 2017 и завоевал путевку в Шанхай, где пройдет заключительный этап чемпионата. Команды уже встречались в финале верхней сетки плей-офф, где победу также одержала "Империя".

Стоит отметить, что Empire впервые смогла пробиться в LAN-финал турнира после летнего трансферного окна, в ходе которого к коллективу присоединились украинский игрок Ростислав "fn" Лозовой и россиянин Владимир "Chappie" Кузьменко.

Финальная стадия DAC 2017 пройдет в конце марта текущего года. В ней примут участие приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Америке, Китае и СНГ. Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов.