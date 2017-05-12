Российская Team Empire победила шведов из The Alliance в отборе EPICENTER: Moscow

Состав российской Team Empire по Dota 2 нанес поражение во втором раунде нижней сетки квалификации EPICENTER: Moscow для СНГ и Европы шведской The Alliance со счетом 2:0. Следующим соперник "Империи" будет победитель пары Vega Squadron (Россия) – Team Singularity (Польша).

LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в столичном комплексе "ВТБ Ледовый дворец". В нем примут участие 10 команд. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

EPICENTER: Moscow

Отборочный турнир

СНГ и Европа

Плей-офф

Нижняя сетка

Второй раунд

Team Empire (Россия) – The Alliance (Швеция) – 2:0